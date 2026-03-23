Prozess: Prozess um vernachlässigte Kindspflege – Mutter bleibt fern

Der Prozess soll an diesem Freitag fortgeführt werden - ob der Termin gehalten werden kann und die Frau dann erscheint, ist unklar. "Wir können nicht verhandeln ohne die Angeklagte", so der Vorsitzende Richter. Ihre Verteidigerin erklärte, dass sie keine Kenntnis vom Verbleib ihrer Mandantin habe und die Kontaktaufnahme im Vorfeld schwierig gewesen sei. Die Staatsanwältin beantragte die Vorführung der Angeklagten. Der Verteidiger des Mannes kündigte an, dass sich sein Mandant zu den Vorwürfen äußern wolle.