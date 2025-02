Der Hauptangeklagte soll mit seiner Regensburger Firma über bundesweite Kontakte die Vermittlung der Handwerker getätigt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass Menschen, die im Internet nach einem Handwerker suchten, auf eine von zahlreichen Webseiten für viele Städte bundesweit gelockt wurden. So sollen die Kunden den Eindruck gehabt haben, einen Betrieb in ihrer Stadt gefunden zu haben - landeten aber in einem Call-Center in Regensburg. Dieses soll die Aufträge in der Regel an Vertragspartner vermittelt haben.