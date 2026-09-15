Prozess Polizistin soll Jugendliche vergewaltigt haben

Der Anwalt der Angeklagten regte zu Prozessbeginn allerdings ein Rechtsgespräch an. Dies hat in der Regel einen sogenannten Deal zum Ziel, der den Prozess abkürzen und Betroffenen die Aussage vor Gericht ersparen kann. Voraussetzung: Die Angeklagte legt ein Geständnis ab. Die Verteidigung forderte außerdem, die Öffentlichkeit für die Verhandlung auszuschließen.