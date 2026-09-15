Prozess Polizistin soll 14-Jährige vergewaltigt haben

Grundlage dafür, dass der Deal zustande kommt und das Gericht bei einer Verurteilung den zugesagten Strafrahmen einhält, ist neben einem Geständnis der Ex-Polizistin auch ein Täter-Opfer-Ausgleich. Im Zuge dessen soll das jugendliche Opfer ein Motorrad bekommen und 5.000 Euro. Außerdem muss die Angeklagte eine Geldstrafe aus einem früheren - offenbar einschlägigen - Urteil des Amtsgerichts Rosenheim vollständig bezahlen. Dass die 55-Jährige so schnell nach diesem Urteil aus dem Juli 2025 wieder "rückfällig" geworden sei, wertete die Staatsanwaltschaft zu ihren Lasten.