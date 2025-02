Schweinfurt (dpa/lby) - Im Verfahren um den gewaltsamen Tod einer jungen Frau im Jahr 1978 in Unterfranken hat ein Polizist bestätigt, dass DNA des Angeklagten an der Kleidung des Opfers gefunden wurde. Konkret seien mit neuen Untersuchungsmethoden Spuren an den Strümpfen, dem Rock und der Wollstrickjacke der 18-Jährigen entdeckt worden, "die auf den Angeklagten schließen lassen", sagte der Beamte vor dem Landgericht Schweinfurt.