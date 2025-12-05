Dresden - Im Prozess gegen ihre mutmaßliche Vertraute hat die NSU-Terroristin Beate Zschäpe Details zu den Taten der Terrorzelle genannt. Mordopfer seien willkürlich ausgesucht worden, sagte Zschäpe im Prozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Dresden. Die stundenlange Aussage rief eine emotionale Reaktion einer Opfer-Angehörigen hervor: "Sag die Wahrheit! Du bist verantwortlich, dass mein Vater nicht mehr lebt!", rief die Tochter eines Mordopfers während der Befragung in Richtung der NSU-Terroristin.