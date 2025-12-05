An ein Gespräch, bei dem sie ihrer damaligen Freundin von den Raubüberfällen des NSU erzählte, konnte sich Zschäpe laut eigener Aussage nicht erinnern. Sie gehe davon aus, dass ihr Ehemann André E. sie informiert hatte. Susann E. habe sie danach pauschal nach den Überfällen gefragt, Zschäpe habe dies bejaht. Weitere Nachfragen seien ihr nicht in Erinnerung, so Zschäpe. Von den Morden der Terrorzelle habe die Angeklagte nichts gewusst.