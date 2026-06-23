Prozess: Notarzt wegen Totschlags vor Gericht

München (dpa/lby) - Weil er den Tod einer Patientin durch eine unnötige Medikamentengabe verursacht haben soll, muss sich ein Notarzt ab heute (9.30 Uhr) wegen Totschlags vor dem Landgericht München II verantworten. Der 65-Jährige fuhr zwischen 2017 und 2018 Rettungseinsätze im Bereich Tegernseer Tal und Holzkirchen. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft spritzte er einer Frau im April 2018 nach einem Oberschenkelhalsbruch das Narkosemittel Propofol, obwohl es dafür keinen Anlass gab.