Prozess: Neuer Fretterode-Prozess lässt weiter auf sich warten

Bereits Anfang vergangenen Jahres hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe das Urteil des Landgerichts Mühlhausen vom September 2022 wegen Rechtsfehlern in der Beweiswürdigung aufgehoben und den Fall zur erneuten Verhandlung an eine andere Kammer in Mühlhausen zurückverwiesen. Die beiden Angeklagten waren damals wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung zu milden Strafen verurteilt worden, was bundesweit auf massiver Kritik gestoßen war. Das Gericht hatte weder einen schweren Raub noch ein politisches Tatmotiv als erwiesen angesehen. Staatsanwaltschaft und einer der Nebenkläger legten daraufhin erfolgreich Revision in Karlsruhe ein.