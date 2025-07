Prozess Nach Witz über Trump-Attentat: Freispruch für El Hotzo

Der Staatsanwalt hatte dagegen in seinem Plädoyer eine "milde Geldstrafe" gefordert, in Höhe von 6000 Euro. "Auch Satiriker stehen nicht über dem Gesetz", sagte er. Die Posts fielen unter die sogenannte Hasskriminalität und seien unter anderem wegen ihrer Breitenwirkung - Hotz hat rund 740.000 Follower auf X - geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Es werde so ein Klima geschaffen, in dem Angriffe auf staatliche Funktionsträger gedeihen könnten.