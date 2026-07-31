Erfurt (dpa/th) - Ein Mann überschüttet laut Staatsanwaltschaft seine Ehefrau nach einem Streit mit Grillanzünder und setzt sie in Flammen. Die Frau erleidet erhebliche Schmerzen und Verbrennungen am Kopf und im Gesicht. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Erfurt weist der Angeklagte über seinen Verteidiger alle Tatvorwürfe zurück. Die Ehefrau, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftritt, machte zum Prozessauftakt von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht. Was geschah also an dem betreffenden Januarabend dieses Jahres in Gotha?