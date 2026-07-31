Brennspiritus zur Teppichreinigung?

Er holte daraufhin den Brennspiritus, um unter anderem Kommode und Teppich zu reinigen und um die Hunde durch den Geruch zu disziplinieren. Seine Frau habe versucht, ihn daran zu hindern, als der Spiritus sich an einer brennenden Kerze entzündet habe. Durch die Verpuffung seien die Haare der Frau in Brand geraten. Der Angeklagte, der während der Verlesung seiner Erklärung weinte, sei ihr mit Wasser aus Zahnputzbechern zu Hilfe geeilt. Er sei geschockt und panisch gewesen, erklärte sein Verteidiger. Er werfe sich vor, an der versehentlichen Entflammung seiner Frau schuld zu sein.