München (dpa/lby) - Weil er ein 14 Jahre altes Mädchen vergewaltigt haben soll, muss sich ein 35-jähriger Mann von heute an (9.30 Uhr) vor dem Landgericht München II verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, das Mädchen Mitte Januar dieses Jahres an einer Bushaltestelle im Landkreis Dachau angesprochen und sie in eine nahegelegene Holzhütte gedrängt zu haben. Dort soll der Mann die Jugendliche dann vergewaltigt haben. Kurz vor der Tat habe das Mädchen vor Angst zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren. Für das Verfahren sind fünf Verhandlungstage bis Mitte Dezember angesetzt.