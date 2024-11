Laut Anklage sprach der Angeklagte das Mädchen an einer Bushaltestelle im Landkreis Dachau an und berührte sie auf unangenehme Weise. Zudem habe er kurzzeitig ihr Smartphone an sich genommen, um an ihre Handynummer zu gelangen. Anschließend drängte er sie demnach in eine nahegelegene Holzhütte und vergewaltigte sie. Kurz vor der Tat habe das Mädchen vor Angst zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren. Am darauffolgenden Tag habe der Mann das Opfer über einen Chatdienst kontaktiert, ihm ein pornografisches Foto übersandt und es aufgefordert, ihm Nacktbilder zu schicken.