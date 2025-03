Gemünden am Main (dpa/lby) - Nach die Sprengung einer Kugelbombe zum Jahreswechsel vor zwei Jahren in Würzburg ist ein junger Mann zu Schadenswiedergutmachung verurteilt worden. Die Druckwelle war damals so immens, dass 55 Fensterscheiben umliegender Häuser in der Innenstadt und einer Kirche barsten. Zudem wurde eine Haustür beschädigt. Insgesamt seien Reparaturen für mindestens 11.233 Euro nötig gewesen.