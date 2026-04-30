Prozess Islamlehrer wegen Missbrauchs in Wohnheim verurteilt

Der Mann hatte seine Stellung als religiöse Autorität betont, die Kinder unter Druck gesetzt und so zum Schweigen gebracht. Ein Hoca ist ein Religionsgelehrter, der Kindern und Erwachsenen die arabische Sprache, das Koran lesen und die Grundlagen des Islams beibringt. Er ist auch Ansprechpartner für religiöse und persönliche Fragen der Gemeindemitglieder. Die Hocas genießen deshalb unter den muslimischen Gläubigen hohen Respekt und gelten als Autoritätsperson.



Teil des Verfahrens waren auch körperliche Misshandlungen. Einzelnen Kinder wurden Mund und Nase zugehalten. Ein Kind wurde durch einen Schlüsselbund am Bein verletzt. "Sie haben die Chance, nach zwei Drittel der Haft freizukommen", erklärte Richter Fleischer dem Mann. Die Gerichte prüften bei Sexualstraftaten eine vorzeitige Entlassung aber sehr kritisch: "Sie müssen sich auf den Hosenboden setzen und mitarbeiten. Sonst sitzen sie die ganze Zeit ab."