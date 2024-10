Ravensburg - Im Prozess um den Messerangriff auf eine Vierjährige in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu werden heute (ab 14.00 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Dem 35-jährigen Beschuldigten wird vor dem Landgericht Ravensburg versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der Mann dauerhaft in eine Psychiatrie. Sie hatte einen Antrag auf ein sogenanntes Sicherungsverfahren gestellt.