Prozess in Oldenburg: Warum das Urteil gegen Christian B. geprüft wird

Wie es nun weitergeht

Das Landgericht entschied sich am Ende für eine etwas höhere Geldstrafe. Die Verteidigung kündigte noch im Prozess an, das Urteil zu akzeptieren. Doch der Staatsanwaltschaft geht das nicht weit genug. Nun muss das Oberlandesgericht den Fall überprüfen. Sollte die Revision erfolgreich sein, müsste eine andere Kammer des Landgerichts über die Strafe - und damit auch die Zukunft von Christian B. - entscheiden.