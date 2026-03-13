Prozess in Norwegen "Ich bin nicht mehr Marius, ich bin ein Monster"

Oslo - Kurz vor dem erwarteten Ende des Prozesses gegen ihn hat der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin noch einmal Einblick in sein Privatleben gegeben. Der Prozess habe ihn von seinen Freunden isoliert und zum "Hassobjekt" des ganzen Landes gemacht. "Ich bin nicht mehr Marius, ich bin ein Monster", sagte Marius Borg Høiby laut der Zeitung "Verdens Gang" am Freitag unter Tränen vor Gericht. "Jeden Tag in der Zeitung zu sein, das ganze Jahr - das macht etwas mit einem Menschen. Man weiß nicht mehr, wer man ist." Er erkenne sich nicht wieder in dem, was über ihn geschrieben werde.