Prozess in Norwegen Gefängnis für den "Bonus-Prinzen"? Fall Høiby vor dem Finale

Wie lief der Prozess ab?

Sechs Wochen lang wurden alle Vorwürfe gegen Høiby Fall für Fall teils sehr detailliert aufgearbeitet. Stundenlang wurden mehr als 800 SMS vorgelesen, Freunde, frühere Nachbarn, Eltern, Geschwister, ein Schlafforscher, Psychologen, Ärzte, Ermittler und andere Zeugen befragt. In jedem neuen Fall kamen zunächst die mutmaßlichen Opfer zu Wort. Danach erzählte Høiby jeweils seine Version der Dinge.

Zum Schluss des Prozesses ging es um die weniger schweren Vergehen - etwa um zu schnelles Fahren und darum, dass der 29-Jährige Polizisten einen Stinkefinger gezeigt haben soll. Für einen Dealer soll Høiby 3,5 Kilogramm Marihuana transportiert haben.

Wie hat der Sohn der Kronprinzessin sich vor Gericht gezeigt?

Høiby hat im Prozess zwei Dinge immer wieder betont: wie sehr er sich von den Medien seit seiner Kindheit verfolgt fühle und wie er darunter leide, dass er in der Öffentlichkeit stehe, ohne es sich selbst ausgesucht zu haben. Mehrfach sagte der 29-Jährige unter Tränen aus, wenn es um seine Kindheit und ungewollte Prominenz ging. Während er einige Anklagepunkte zugegeben hat, zum Beispiel Fälle von häuslicher Gewalt, bestreitet er die schwersten Vorwürfe - die der Vergewaltigung nach norwegischem Recht - vehement.

An manchen Stellen zeigte der Norweger Reue vor allem über die Art und Weise, wie er mit Ex-Freundinnen umgegangen ist. An anderen Stellen verstrickte er sich in teils widersprüchlichen Aussagen oder gab an, sich aufgrund von Alkohol- oder Drogenrausch nicht erinnern zu können. Anhand der Vorwürfe zeichnet sich ein Bild von einem Mann, der seine Gefühle schwer kontrollieren kann und schnell aus der Haut fährt. Vor Gericht wirkte Høiby dagegen zwar emotional, aber überwiegend gefasst und antwortete meist ruhig und deutlich auf die Fragen.

Hat die norwegische Königsfamilie im Prozess ausgesagt?

Nein. Obwohl vor allem Høibys Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, und sein Stiefvater Haakon durchaus Licht in so manches Prozess-Dunkel hätten bringen könnten, fiel die ganze Königsfamilie durch Abwesenheit auf - mit Ansage. Das Kronprinzenpaar hatte im Vorfeld erklärt, man werde sich nicht zu dem Verfahren äußern und auch nicht auf der Zuschauerbank Platz nehmen. Das Königshaus hat derzeit mit dem Skandal um Mette-Marits Freundschaft zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auch noch andere Probleme.

Wie geht es jetzt weiter?

In der letzten Prozesswoche halten ab Montag (16. März) Staatsanwaltschaft, Kläger-Anwälte und Høibys Verteidiger ihre Plädoyers. Beobachter gehen davon aus, dass Høiby um eine Haftstrafe nicht herumkommt - allein für die Taten, die er eingeräumt hat. Wie viele Jahre Haft die Anklage fordern wird, wird voraussichtlich am Dienstag bekannt. Bis das Urteil verkündet wird, könnte es aber mehrere Monate dauern.