München (dpa/lby) - Die Angeklagte sei eine Frau, die niemals gewalttätig geworden sei. Sogar wenn sie in der eigenen Wohnung eine Spinne entdeckt habe, habe sie diese nicht getötet, sondern lebend ins Freie gebracht. So schildert die Verteidigerin den Charakter der heute 52 Jahre alten Frau aus München. Und doch hat sie einen Menschen getötet. So hat sie es bereits während der Ermittlungen eingeräumt und so wiederholt es die Verteidigung zum Prozessauftakt vor dem Landgericht München I.