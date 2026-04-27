Vier weitere Jahre muss er ins Gefängnis. Der Mann Ende 20, der in den vergangenen Jahren etliche Male in unguten Zusammenhängen aufgefallen war und auch zurzeit in Haft ist. Aktuell saß er auf der Anklagebank am Landgericht Meiningen, weil er, mal allein, mal mit einem anderen Mann, der verschwunden ist, verschiedener Straftaten beschuldigt wurde. Zwei Verfahren wurden schon früh im Prozess eingestellt, weil die Zeugen nicht da waren oder behaupteten, nichts mehr zu wissen. Auch die Männer, die in einem Händel und in einer Silvesternacht-Schlägerei verletzt worden sein sollen, demonstrierten, indem sie fernblieben, nicht eben großes Interesse an der Strafverfolgung.