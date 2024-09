Vermutet wurde ein Drogenhändler-Ring in Meiningen – monatelang muss die Thüringer Polizei die Kommunikation etlicher Verdächtiger und verschiedene Aktionen überwacht haben. Im vergangenen März wurden dann in einem Großeinsatz in der Meininger Innenstadt Wohnungen, ein Laden und ein Garten durchsucht. Die Beamten fanden Drogen aller Art, Waffen, Bargeld und Diebesgut, mehrere Männer verschiedener Nationalität wurden festgenommen, einige verhaftet. Inzwischen sind die ersten Prozesse eröffnet.