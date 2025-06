Es ist Montagmittag, ein sportlich wirkender, schlanker Mann in kurzen Hosen kommt in den Verhandlungsraum am Amtsgericht Meiningen. Er ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Auf die Paragrafen 223 und 224 des Strafgesetzbuches bezieht sich der Staatsanwalt beim Verlesen der Anklageschrift. Bestätigt sich der Vorwurf, dann erwartet den Selbstständigen aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahren.