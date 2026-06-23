Gezögert habe sie schon, einen Moment lang, sagt die Frau, die Zeugin ist, im Prozess am Landgericht Meiningen – als es an einem Samstagabend im Dezember 2024 in ihrer Wohnung in Wutha-Farnroda geklingelt habe, als eine fremde junge Frau auf Strümpfen vor der Tür gestanden habe. „Abgehetzt“, sei die gewesen, „sie muss gerannt sein“, sie habe sie dann doch eintreten lassen und ihr Wasser gegeben. Ihrem Anliegen – „ganz dringend die Polizei anrufen“ – sei sie nachgekommen, „dann wollte ich wissen, was los ist“. Und habe sich von der jungen Frau, die „ängstlich, aber klar“ gewirkt habe, berichten lassen.