Er beteuert es mehrmals, heulend, halb-lachend, die Hände vors Gesicht geschlagen, sehr aufgeregt. Beteuert, dass er es wisse. Dass er es nicht und auf keinen Fall hätte tun dürfen. Dass er seinen jüngeren Bruder nicht hätte missbrauchen, niemals hätte einem Kind sexuelle Gewalt antun dürfen. „Die Schuld gesteh’ ich ein“, sagt er. Die Schuld, derentwegen die Staatsanwaltschaft Meiningen einen jetzt 21-jährigen, wohl intelligenzgeminderten Mann aus einem Dorf in Südthüringen angeklagt hat.