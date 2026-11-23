Schaden in Millionenhöhe

Die Cyberangriffe, die auch andere Unternehmen zum Ziel hatten, hatten zwischen August 2021 und September 2022 stattgefunden. Unter anderem soll der damalige Teenager in einem Hotel einen Amazon-Fire-TV-Stick, ein Smartphone und einen Fernseher für seine Angriffe genutzt haben. Der Leak und seine Folgen kosteten Rockstar nach eigenen Angaben rund fünf Millionen US-Dollar. Der Täter war frühzeitig 2022 gefasst worden, zwischenzeitlich war er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht und galt als nicht verhandlungsfähig.