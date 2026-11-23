London - Der für den Hackerangriff auf den Entwickler des Videospiels "Grand Theft Auto" verantwortliche Brite ist zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 21-Jährige, der illegal 90 Gameplay-Videos des mit Spannung erwarteten Serienablegers "GTA VI" von "Rockstar Games" veröffentlicht hatte, konnte das Gericht am Mittag wegen seiner Zeit in Untersuchungshaft und in Gewahrsam aber als freier Mann verlassen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Haftstrafen werden in Großbritannien nur in seltenen Fällen in Gänze abgesessen.