Prozess in Düsseldorf Ein "Königreich" als kriminelle Vereinigung

"Die Rechtsordnung außer Kraft setzen"

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sah sich die Gruppe als "Gegenstaat" unter monarchisch-absolutistischer Führung. Durch "Zustiftungen" von Grundstücken sollte das Staatsgebiet der Bundesrepublik verkleinert werden. Dazu soll das KRD Immobilien in Niedersachsen, Thüringen und Sachsen erworben haben. Der Verfassungsschutz berichtete 2023 von ganz erheblichen Vermögenswerten, die der Verein angehäuft habe.

Laut Bundesanwaltschaft strebte die Gruppe an, ihr vermeintliches Staatsgebiet auf die Grenzen des Deutschen Reiches von 1871 zu erweitern. Ziel sei es gewesen, "die gültige Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland außer Kraft zu setzen und durch ein eigenes System zu ersetzen". Die Behörde erhob im Juli 2026 Anklage.

Die Mitangeklagten

Die Angeklagten Benjamin M. und Martin S. hätten als Fitzeks Stellvertreter der obersten Leitungsebene des KRD angehört. Martin S. sei für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich gewesen. Seit 2018 soll der vierte Angeklagte, Mathias B., für die Finanzen und das "Meldeamt" zuständig gewesen sein.

Da eine von der Vereinigung betriebene Filiale der "Gemeinwohlkasse" zwischenzeitlich im sauerländischen Menden ansässig war und damit ein Tatort in Nordrhein-Westfalen lag, konnte die Bundesanwaltschaft den Fall am Oberlandesgericht Düsseldorf anklagen.

Fitzeks Verteidiger Ronald Mayer aus Freital kündigt eine ausführliche Einlassung seines Mandanten an. Darin werde dieser die Vorwürfe von sich weisen. Er sei überzeugt, dass ihm strafrechtlich nichts vorzuwerfen sei.

52 Verhandlungstage hat das Oberlandesgericht bis September 2027 für den Prozess gegen "Peter I., König von Deutschland" angesetzt. Der Vorsitzende Richter ist Jan van Lessen.

Sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Sie lehnen demokratische und rechtsstaatliche Strukturen wie Parlament, Gesetze oder Gerichte ab. Der Szene gehörten im Jahr 2025 demnach etwa 26.000 Personen an.