Prozess in Budapest: In Ungarn inhaftierte Maja T. kritisiert Bundesregierung

T. steht in Budapest wegen mutmaßlicher Körperverletzungen im Zuge von Protesten gegen Rechtsextreme im Februar 2023 vor Gericht. T. droht eine Verurteilung von bis zu 24 Jahren Haft. Vor gut zwei Wochen hatte T. einen Hungerstreik beendet, mit dem T. bessere Haftbedingungen und eine Rücküberstellung nach Deutschland erreichen wollte. Im Interview mit der "taz" kündigte T. an, den Hungerstreik eventuell wieder fortsetzen zu wollen: "Werden mir meine Rechte weiter verwehrt, bin ich bereit, das zu tun." Den Hungerstreik zuvor habe T. beendet, weil ungarische Ärzte eine Zwangsernährung in Aussicht gestellt hätten.