Im Prozess um auf mehrere Menschen abgefeuerte Kunststoffkugeln in Ilmenau wird für diesen Dienstag das Urteil erwartet. Bei Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Arnstadt vor einer Woche hatten die beiden Angeklagten die Vorwürfe eingeräumt. Sie gaben zu, dass einer von ihnen an einem Abend im April 2025 mehrfach mit einer CO2-Pistole Plastikkugeln auf Menschen geschossen habe. Währenddessen sei der andere mit ihm im Auto unter anderem über den Campus der TU Ilmenau gefahren.