Prozess gegen US-Rapper: Zeugin: Combs hat Ex-Freundin mit Pfanne beworfen

New York - Im Prozess gegen US-Rapper Sean "Diddy" Combs kommen neue Details zu dessen mutmaßlichen Gewaltausbrüchen gegenüber seiner Ex-Freundin Cassie Ventura ans Licht. "Er schlug sie, würgte sie, zerrte sie und schlug ihr auf den Mund", sagte eine Bekannte des ehemaligen Paares, Sängerin Dawn Richard, übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bei ihrer Zeugenaussage vor Gericht in New York. Bei einem Angriff im Jahr 2009 habe der heute 55-Jährige seine damalige Partnerin sogar mit einer Bratpfanne beworfen.