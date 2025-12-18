Prozess gegen Sängerin: Melanie Müller wehrt sich gegen Urteil zu Hitlergruß

Wird Müller beim Prozess erscheinen?
Damit sei grundsätzlich zu rechnen, sagte ein Sprecher des Landgerichts. Die Verhandlungstermine seien mit allen Beteiligten abgestimmt. Zudem habe die Angeklagte keinen Antrag auf Entpflichtung, etwa aus gesundheitlichen Gründen gestellt.
Der Prozessauftakt vor dem Amtsgericht war zweimal kurzfristig verschoben worden. Die Ballermann-Sängerin hatte jeweils ein ärztliches Attest vorgelegt. Zum jetzigen Berufungsprozess hatten sich weder das Management noch die Verteidigung auf Anfrage geäußert.
Müller wurde im sächsischen Oschatz geboren. 2014 gewann sie die achte Staffel der RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und war danach noch in zahlreichen TV-Formaten zu sehen. Als Schlagersängerin singt sie auf Mallorca und tritt bei gebuchten Veranstaltungen auf.