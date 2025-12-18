Prozess gegen Sängerin: Melanie Müller wehrt sich gegen Urteil zu Hitlergruß

Mit Nazis und Rechtsradikalen habe sie nichts zu tun. Im erstinstanzlichen Prozess hatte sie über ihren Verteidiger erklärt, dass sie keine rechte Gesinnung habe und unpolitisch sei. Bei der Handbewegung habe es sich um eine anheizende Geste für das Publikum gehandelt. Diese Armbewegung habe sie schon bei vielen Konzerten gemacht, und zwar zu dem Schlachtruf: "Zicke Zacke, Zicke Zacke, hoi, hoi, hoi". Aus dem Publikum seien zahlreiche rechtsextreme Sprüche skandiert worden. Als Melanie Müller diese mitbekam, habe sie das Konzert abgebrochen, betonte ihr Verteidiger.