New York - Babyöl und Drogen: Im Prozess gegen den Musiker Sean "Diddy" Combs hat ein Ermittler über die Durchsuchung des Anwesens des US-Rappers berichtet. Der Polizist sagte vor Gericht in New York über die Razzia in Miami Beach im März 2024 aus, dass jeweils mehr als zwei Dutzend Flaschen Babyöl und Gleitmittel gefunden wurden. Dazu zeigte er den Geschworenen auch Fotos, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.