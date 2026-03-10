Es ist ein gewöhnlicher Dienstagmorgen im vergangenen Sommer im unterfränkischen Mellrichstadt. Doch um kurz vor halb acht erschüttert ein Verbrechen die Kleinstadt im bayerisch-thüringischen Grenzgebiet, dessen mutmaßliche Hintergründe auch Monate später fassungslos machen. Am kommenden Montag (16. März) beginnt der Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau vor dem Landgericht Schweinfurt, die am 1. Juli 2025 von einem damaligen Kollegen in der Zentrale des Stromversorgers Überlandwerk Rhön (ÜWR) erstochen worden sein soll - aus reiner Mordlust, wie die Ermittlungen ergaben.