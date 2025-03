Der Richter war in dem Verfahren - wie bei absehbar länger andauernden Prozessen üblich - als sogenannter Ergänzungsrichter dabei: Falls nach Beginn der mündlichen Verhandlung einer der zuständigen Richter ausscheiden sollte, etwa wegen Krankheit, kann ein Ergänzungsrichter an diese Stelle treten. Damit wird verhindert, dass das Verfahren in einem solchen Fall von vorne begonnen müsste. In dem Münchner Prozess ist nun noch eine Ergänzungsrichterin übrig.