Brand, der persönlich zum Gerichtsprozess erschienen ist, ist wegen Vergewaltigung, Belästigung und Nötigung in sieben Fällen angeklagt. Insgesamt sechs Frauen hatten Vorwürfe gegen den 51-Jährigen erhoben. Die Taten sollen sich demnach zwischen 1999 und 2009 abgespielt haben. Der Brite soll etwa eine Frau in einem Hotel vergewaltigt und eine TV-Mitarbeiterin an die Brust gefasst und sie zum Oralsex gezwungen haben. Er bestreitet sämtliche Vorwürfe.