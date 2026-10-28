Prozess gegen Ex-Comedian Russell Brand weist Gewaltvorwürfe vor Gericht zurück

London - Der wegen Vorwürfen sexueller Gewalt angeklagte Russell Brand hat die Anschuldigungen auch bei seiner ersten Aussage im Prozess zurückgewiesen. Als Brand im Londoner Southwark Crown Court in den Zeugenstand gerufen wurde, konfrontierte ihn sein Verteidiger Ian Winter mit den insgesamt sieben Anklagepunkten, wie die Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal berichtete. Auf die Frage, ob er eine Vergewaltigung oder einen sexuellen Übergriff begangen habe, antwortete er dabei stets mit "Nein".