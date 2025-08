Das Martyrium des Jungen endete demnach im vergangenen Januar, als er aus dem Haus fliehen konnte und an einer Straße von einer Zeugin aufgegriffen wurde. Der Sechsjährige wurde vom Jugendamt dann in einer Kinderwohngruppe untergebracht, die Eltern befinden sich seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Beide haben die Vorwürfe in dem Verfahren teilweise eingeräumt. Der 33 Jahre alte Vater und die 35 Jahre alte Frau haben auch Schmerzensgeldzahlungen an den Jungen angekündigt.