Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann Aussetzen mit Todesfolge vor. Die Kammer sah dies jedoch nicht als erwiesen an und sprach den Mediziner am 11. April frei. Der Arzt hatte die Vorwürfe gegen ihn stets zurückgewiesen. Nach Überzeugung der Richter beruhten die Anschuldigungen gegen den 51 Jahre alten Mediziner auf Hörensagen und ließen sich in der Hauptverhandlung nicht beweisen.