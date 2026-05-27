Prozess: Frauen und Kind mit Auto angefahren - Haftstrafe

Passau (dpa/lby) - Weil er mit seinem Auto seine Ex-Partnerin und deren Freundin angefahren und schwer verletzt hat, ist ein Mann vor dem Landgericht Passau zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sprachen ihn des versuchten Mordes an der Freundin und des versuchten Totschlags an der Ex-Partnerin sowie der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig. Auch die Tochter des Angeklagten war bei dem Vorfall im Juni 2025 verletzt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.