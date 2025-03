Ein Mann, Anfang 50, zur Zeit in U-Haft, ist angeklagt, weil er vor einigen Jahren in Suhl seine Tochter vergewaltigt haben soll. Der Prozess ist vor einer Woche an der Jugendschutzkammer am Landgericht Meiningen eröffnet worden, am Montag sollte die Tochter als wesentliche Zeugin aussagen. Die Vernehmung wurde verschoben. Verlesen wurden Teile einer Korrespondenz der jungen Frau mit ihrer Halbschwester – „der Drecksack“, schreibt sie über ihren Vater, habe sie „mit elf vergewaltigt“.