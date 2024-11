Prozess: Fingierter Macheten-Angriff: Helfer bestreitet Beteiligung

Angeklagt ist der 38-Jährige wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Nach Angaben des Gerichts ist er erheblich vorbestraft -unter anderem wegen Diebstahls, Drogendelikten und Sachbeschädigung. Er selbst gehöre weder der rechten noch der linken Szene an, ließ er über seinen Verteidiger erklären. Für den Prozess sind zwei weitere Termine am 17 und 18. Dezember angesetzt.