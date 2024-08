Es gehört fast schon zum Standardprogramm an Amtsgerichten: früher oder später nach den diversen Volksfesten im Jahresverlauf wird noch einmal Thema, was dort – oder auf dem Heimweg – passiert ist. Oder nicht. Das ist auch am Amtsgericht Bad Salzungen nicht anders. Das Gerede im Dorf, im Städtchen, hat sich – je nach Schwere der Folgen des Vorfalls – entweder beruhigt oder in die eine oder andere Richtung entschieden, was „eigentlich“ war. Zufrieden sind damit in der Regel nicht alle. Und dann nimmt sich erst die eine, dann die andere Seite einen Anwalt.