Ingolstadt - In dem seit Januar laufenden Prozess um den Mord an einer Doppelgängerin will die Staatsanwaltschaft heute (9.15 Uhr) ihr Plädoyer fortsetzen. Zu Beginn des Schlussvortrags in der vergangenen Woche machte Staatsanwalt Jochen Metz vor dem Landgericht Ingolstadt klar, dass die Ankläger die Vorwürfe aus der Anklage bestätigt sehen. Ein konkretes Strafmaß für die beiden Beschuldigten nannte er bisher nicht. Ihnen drohen jeweils lebenslange Haftstrafen wegen Mordes.