Chatverläufe werfen Licht auf Vorgeschichte

Das Opfer, das in dem Prozess als Nebenkläger auftritt, soll laut Anklage sein Date nackt auf dem Bett erwartet haben – in der sogenannten Hundestellung, mit dem Gesicht vom Angeklagten abgewandt. Der Mann habe in hingebungsvollem Vertrauen auf den Sexpartner gewartet und in dieser Position den Angriff nicht abwehren können. Nach den vorgelegten Chatverläufen hatte er sich auf der Plattform selbst als "Hure mit Eiern" beschrieben.