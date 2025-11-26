Prozess beginnt Mordversuch in Wohngebiet - Angeklagter räumt Angriff ein

Der Mann hatte laut Anklage sein Opfer am Morgen des 6. Februar 2025 auf der Straße vor dessen Wohnung in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) abgefangen und in ein Gespräch verwickelt. Als der 40-Jährige in sein Auto einsteigen wollte, habe der Angeklagte unvermittelt mit einem Messer in dessen Hals und Flanke gestochen, sagte die Staatsanwältin. Danach sei der Angeklagte fluchtartig davongerannt. Ein Mittäter habe ein Fluchtfahrzeug gerufen.