Im Prozess um auf mehrere Menschen abgefeuerte Kunststoffkugeln in Ilmenau ist am Dienstag das Urteil gefallen. Vor dem Amtsgericht Arnstadt wurden die beiden angeklagten 22-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von jeweils einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem müssen die Männer als Auflage jeweils 2000 Euro an zwei gemeinnützige Vereine zahlen.