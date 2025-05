Landshut (dpa/lby) - Zwei Männer sind knapp ein Jahr nach einem Diebstahl aus einem Logistikunternehmen in Niederbayern zu Haftstrafen verurteilt worden. Ein 44 Jahre alter Angeklagter wurde vor dem Landgericht Landshut des schweren Bandendiebstahls schuldig gesprochen. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann zusammen mit weiteren Tätern Autoteile im Wert von rund 7,84 Millionen Euro entwendete. Dem 26-jährigen Mitangeklagten wurde Beihilfe zum Diebstahl zur Last gelegt.