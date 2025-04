Prozess: Aushilfslehrer soll nackte Schüler gefilmt haben - Prozess

Haßfurt (dpa/lby) - Ein Aushilfslehrer soll in Unterfranken nackte Grundschulkinder in Umkleidekabinen eines Schwimmbades gefilmt haben. Zu Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Haßfurt ließ sich der 30-Jährige umfassend zu den Vorwürfen der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg ein. Ob der Angeklagte die Taten einräumte, blieb aber unklar, weil er hinter verschlossenen Türen aussagte. Nach Angaben eines Gerichtssprechers soll das Verfahren am 7. Mai fortgesetzt werden. Für den 28. Mai sei das Urteil geplant.