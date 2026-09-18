Prozess: Arzt nach Mordvorwürfen freigesprochen

Hannover - Ein wegen angeblicher Tötungsdelikte beschuldigter Arzt der Medizinischen Hochschule Hannover ist vom Landgericht Hannover freigesprochen worden. Strafbares Handeln habe "in keiner Weise" festgestellt werden können, sagte die Vorsitzende Richterin der Kammer, Britta Schlingmann, zur Urteilsbegründung. Der 49 Jahre alte Mediziner sei "ein Arzt, der ausschließlich zum Wohl seiner Patienten handelt". Auch solle er für seine Zeit in Untersuchungshaft entschädigt werden. Zuvor hatten sowohl Anklagevertreter als auch Verteidiger einen Freispruch gefordert.