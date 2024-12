Ulm - Im Prozess um den Angriff auf einen Lehrer in Ulm hat das Landgericht den 23 Jahre alten Angeklagten auf freien Fuß gesetzt. Der Haftbefehl sei aufgehoben worden, sagte eine Gerichtssprecherin. Die Kammer habe keinen dringenden Tatverdacht gegen den Mann mehr gesehen. Weitere Details nannte die Sprecherin nicht. Ein Urteil in dem Verfahren soll am Mittwoch fallen.