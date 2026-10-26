Frankfurt/Bad Vilbel (dpa/lhe) - Ein Altenpfleger muss sich wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung ab Dienstag (9.00 Uhr) im Frankfurter Landgericht verantworten. Er soll von Juli bis September 2025 in einem Seniorenheim in Bad Vilbel (Wetteraukreis) sechsmal zum Teil stark dementen Bewohnern ohne medizinische Notwendigkeit Insulin gespritzt haben. Das führte laut früheren Angaben der Staatsanwaltschaft bei den sämtlich über 80 Jahre alten Menschen zu einem Abfallen des Blutzuckers, ihr Zustand soll zum Teil lebensbedrohlich gewesen sein.
Prozess Altenpfleger wegen versuchten Mordes vor Gericht
dpa 26.10.2026 - 17:30 Uhr