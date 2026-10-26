Prozess: Altenpfleger wegen versuchten Mordes vor Gericht

In vier Fällen soll der Deutsche nach der Gabe von Insulin selbst den Notruf gewählt haben, daher wirft ihm die Staatsanwaltschaft hier gefährliche Körperverletzung vor. In zwei weiteren Fällen, in denen er das nicht tat, steht neben der gefährlichen Körperverletzung auch der Vorwurf des versuchten Mordes im Raum. Der 39-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Nach der bisherigen Planung könnte die Schwurgerichtskammer im Dezember ihr Urteil verkünden.